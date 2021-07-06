Италия — Испания: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы — 2020 начнётся в 22:00

Сегодня, 6 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Испании. Матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Посмотреть матч Италия — Испания можно будет на «России 1». Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.



Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогать ему будут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.



Победитель пары Италия — Испания сыграет в финале Евро с командой, которая возьмёт верх в полуфинальном матче Англия — Дания.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.