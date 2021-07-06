Британский журналист: сборная России не провалилась, она просто вернулась туда, где и была

Экс-журналист ESPN и специалист по российскому футболу, британец Джон Брэдли оценил уровень сборной России после провала на чемпионате Европы – 2020.
«Давайте не будем притворяться глупыми. Три года назад Россия на чемпионате мира добилась поистине невероятного успеха. Но до чемпионата мира и после него команда была слабой. Поэтому сейчас ваша сборная просто вернулась туда, где она была. С точки зрения физики и организации игры это неплохая команда, но у футболистов нет возможности бросать вызов на самом высоком уровне. Очень легко отправить в отставку Черчесова, но надо помнить, какие игроки есть у него в распоряжении. Сборная России деградирует.
В качестве примера легко можно привести Антона Шунина. Пять лет назад, когда Шунин был на пике своей карьеры в «Динамо», он являлся пятым или шестым вратарём России, а сейчас он начинал Евро в качестве первого номера. Антон заслуживает огромных поздравлений, учитывая травму глаза, которую он получил в матче с «Зенитом» несколько лет назад, но это показывает, где сейчас находится уровень российских вратарей», — сказал Брэдли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.
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