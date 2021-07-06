«Аталанта» выплатила «Спартаку» меньше половины суммы за воспитание Миранчука

После перехода Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» стало известно, что московский «Спартак» получит от итальянского клуба € 85,5 тыс. за участие в воспитании футболиста. Сумма была разделена на пять частей, которые, как оказалось, до сих пор не выплачены в полной мере. На данный момент «Спартак» получил лишь два финансовых перевода из пяти.

«Аталанта» платит академии. Выплаты разбиты на пять платежей, два уже выплачены», — приводит слова представителя «Спартака» ТАСС.

Напомним, Алексей Миранчук находился в системе «Спартака» с 2010 по 2011 годы вместе со своим братом Антоном, после чего перевёлся в футбольную школу «Локомотива».

В сезоне-2020/2021 Миранчук провёл за «Аталанту» 25 матчей в Серии А, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. До этого игрок выступал за московский «Локомотив» и «Казанку».