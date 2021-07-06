Тульский «Арсенал» подписал шведского защитника

Тульский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Акселя Бьёрнстрёма из шведского клуба «Сириус».
Контракт между «оружейниками» и 25-летним шведским футболистом рассчитан на два года. Подробности сделки не уточняются.
«Приветствуем Акселя Бьёрнстрёма в «Арсенале» и желаем надёжной и результативной игры!» — говорится в сообщении клуба.
Фото: Официальный сайт ФК «Арсенал» (Тула)
Бьёрнстрём является воспитанником «Васалунда», а в течении последних четырёх сезонов выступал в чемпионате Швеции за «Сириус». В составе команды провёл более 80 матчей, забил восемь мячей и сделал 11 голевых передач. В нынешнем сезоне на счету Акселя девять встреч в первенстве, один результативный пас и две жёлтые карточки.
«Арсенал» по итогам сезона-2020/2021 занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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