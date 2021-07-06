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Неймар: хочу сыграть в финале Кубка Америки с Аргентиной. Бразилия победит её

Неймар: хочу сыграть в финале Кубка Америки с Аргентиной. Бразилия победит её
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Нападающий сборной Бразилии Неймар назвал желанного соперника по финалу Кубка Америки — 2021, а также выразил уверенность, что трофей достанется его команде.

«Я хочу сыграть в финале с Аргентиной, потому что у меня есть друзья среди их футболистов. Бразилия победит её», — приводит слова Неймара AmericaTV.

Напомним, в полуфинале Кубка Америки сборная Бразилии одолела Перу со счётом 1:0. Единственный мяч в этой игре был забит на 35-й минуте. Его автором стал полузащитник Лукас Пакета, поразивший пустые ворота после эффектного дриблинга и передачи Неймара.

Второй финалист Кубка Америки определится в матче между сборными Аргентины и Колумбии, который состоится в ночь на среду, 7 июля. Начало игры – в 4:00 мск.

Видеообзор матча Бразилия — Перу:

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