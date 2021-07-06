Гвардиола: «Манчестер Сити» не может позволить себе покупку форварда при нынешних ценах

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб вряд ли сможет позволить себе приобретение нового нападающего в летнее трансферное окно. Недавно стан «горожан» покинул аргентинец Серхио Агуэро, из-за чего возник кадровый дефицит на позиции форварда.

«При нынешних ценах мы не сможем никого купить. Это невозможно, мы не можем себе это позволить. Проблемы с финансами есть у всех клубов, мы — не исключение. У нас есть Габриэл Жезус и Ферран Торрес, которые уже хорошо зарекомендовали себя на позиции нападающего. У нас есть молодые ребята из академии. Пока я не могу сказать, что произойдет, купим ли мы форварда. На данный момент выше вероятность того, что следующий сезон мы начнём без нового нападающего», — приводит слова Гвардиолы Goal