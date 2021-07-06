«Ростов» может подписать полузащитника «Астаны»
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Полузащитник «Астаны» Валерий Чуперка может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Вариант подписания 29-летнего футболиста рассматривает «Ростов», сообщает Meta-ratings.
До перехода в «Астану» Чуперка выступал в составе «Тамбова» с 2018 года. В сезоне-2020/2021 хавбек принял участие в 16 встречах чемпионата России и забил 2 гола. Когда «Тамбов» начал «разваливаться», Валерий принял решение покинуть клуб.
В составе «Тамбова» Чуперка отметился историческим достижением — он стал первым игроком в истории РПЛ, который трижды получал красную карточку за стартовые 14 туров высшего дивизиона страны.
Напомним, в сезоне-2017/2018 Чуперка уже выступал за «Ростов», успев провести за команду три матча.
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