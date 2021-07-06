А. Березуцкий: в матче с «Копенгагеном» ЦСКА специально играл вторым номером

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат товарищеского матча, в котором армейцы уступили датскому «Копенгагену» (0:1).
«Нам совершенно не важен соперник. Сегодня можно сказать, что «Копенгаген» был сильнее, но для нас это не важно. Над чем работаем — так и играем. В следующих матчах начнем работать над прессингом, в играх будем использовать именно его. Играли вторым номером? Это специально. Над чем работаем на тренировках, то и показываем в игре. Естественно, как вы все понимаете, начали мы с обороны, поэтому и играем сначала вторым номером. В следующих матчах будем стараться играть первым номером, прессинговать. Будет время пройти что-то новое в тактике», — сказал Березуцкий в видео на YouTube-канале ЦСКА.
- 6 июля 2021
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