«В Саудовской Аравии терпение небольшое». Меркель – об увольнении Витории из «Аль-Насра»

Бывший полузащитник «Милана» Александр Меркель, ныне выступающий в Саудовской Аравии, рассказал, что в арабской стране думают о нынешнем наставнике «Спартака» Руе Витории, который ранее тренировал «Аль-Наср», но был уволен после серии неудачных матчей.

«Что в Саудовской Аравии думают о Руе Витории? Он большой тренер, один раз выиграл Кубок с «Аль-Наср», до этого тренировал «Бенфику». Не знаю, на какой уровень он может вывести «Спартак», но это хороший специалист с большим опытом.

Причины увольнения Витории из «Аль-Насра»? В Саудовской Аравии, если ты проигрываешь 4-5 матчей, тебя быстро меняют. Терпение там небольшое», — приводит слова Меркеля «Матч ТВ».

Ранее Меркель рассказал о сорвавшемся трансфере в «Сочи».