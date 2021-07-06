«В Саудовской Аравии терпение небольшое». Меркель – об увольнении Витории из «Аль-Насра»
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Бывший полузащитник «Милана» Александр Меркель, ныне выступающий в Саудовской Аравии, рассказал, что в арабской стране думают о нынешнем наставнике «Спартака» Руе Витории, который ранее тренировал «Аль-Наср», но был уволен после серии неудачных матчей.
«Что в Саудовской Аравии думают о Руе Витории? Он большой тренер, один раз выиграл Кубок с «Аль-Наср», до этого тренировал «Бенфику». Не знаю, на какой уровень он может вывести «Спартак», но это хороший специалист с большим опытом.
Причины увольнения Витории из «Аль-Насра»? В Саудовской Аравии, если ты проигрываешь 4-5 матчей, тебя быстро меняют. Терпение там небольшое», — приводит слова Меркеля «Матч ТВ».
Ранее Меркель рассказал о сорвавшемся трансфере в «Сочи».
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