Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В Саудовской Аравии терпение небольшое». Меркель – об увольнении Витории из «Аль-Насра»

«В Саудовской Аравии терпение небольшое». Меркель – об увольнении Витории из «Аль-Насра»
Комментарии

Бывший полузащитник «Милана» Александр Меркель, ныне выступающий в Саудовской Аравии, рассказал, что в арабской стране думают о нынешнем наставнике «Спартака» Руе Витории, который ранее тренировал «Аль-Наср», но был уволен после серии неудачных матчей.

«Что в Саудовской Аравии думают о Руе Витории? Он большой тренер, один раз выиграл Кубок с «Аль-Наср», до этого тренировал «Бенфику». Не знаю, на какой уровень он может вывести «Спартак», но это хороший специалист с большим опытом.

Причины увольнения Витории из «Аль-Насра»? В Саудовской Аравии, если ты проигрываешь 4-5 матчей, тебя быстро меняют. Терпение там небольшое», — приводит слова Меркеля «Матч ТВ».

Ранее Меркель рассказал о сорвавшемся трансфере в «Сочи».

Новость по теме
Экс-игрок «Милана» рассказал о сорвавшемся из-за паспорта трансфере в «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021