Михаил Боярский объяснил, почему российские тренеры не хотят возглавлять сборную России

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил мнение, что российские специалисты не хотят возглавлять сборную России из-за повышенного внимания и давления.
«Русские тренеры не хотят идти в сборную, потому что это расстрельная должность. После Черчесова ничего сразу не поменяется. Это долгий процесс. Также, к примеру, Семак не хочет ослабить «Зенит» и понимает, что он не усилит сборную своим появлением. Главный тренер сборной России — должность, которая позволяет иностранцу заработать, а для русского тренера она расстрельная.
Выбирая из Лёва, Петковича и Боаша, я предпочитаю немца. Я не специалист, поэтому не имею права советовать. Но, мне кажется, смена тренера в любом случае приведёт к улучшению. Она необходима», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 6 июля 2021
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