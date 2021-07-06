Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Боярский объяснил, почему российские тренеры не хотят возглавлять сборную России

Михаил Боярский объяснил, почему российские тренеры не хотят возглавлять сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил мнение, что российские специалисты не хотят возглавлять сборную России из-за повышенного внимания и давления.

«Русские тренеры не хотят идти в сборную, потому что это расстрельная должность. После Черчесова ничего сразу не поменяется. Это долгий процесс. Также, к примеру, Семак не хочет ослабить «Зенит» и понимает, что он не усилит сборную своим появлением. Главный тренер сборной России — должность, которая позволяет иностранцу заработать, а для русского тренера она расстрельная.

Выбирая из Лёва, Петковича и Боаша, я предпочитаю немца. Я не специалист, поэтому не имею права советовать. Но, мне кажется, смена тренера в любом случае приведёт к улучшению. Она необходима», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Тедеско – сомнительный вариант для сборной России. Вы уверены, что он лучше Черчесова? Тедеско – сомнительный вариант для сборной России. Вы уверены, что он лучше Черчесова?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021