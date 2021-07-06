Президент «Барселоны» — о новом контракте Месси: всё идёт хорошо

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с новым контрактом аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Контракт Месси? Всё идёт хорошо», — приводит слова Лапорты El Chiringuito TV в «Твиттере».
Напомним, 1 июля Месси стал свободным агентом после того, как его контракт с «Барселоной» истёк.
Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В прошлом сезоне испанской Примеры Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету 5 голов и 2 передачи в 6 играх Лиги чемпионов.
- 6 июля 2021
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