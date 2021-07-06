Бывший футболист «Барселоны» подаст в суд на клуб

Бывший полузащитник «Барселоны» Матеус Фернандес остался недовольным тем, как клуб расстался с ним.



Каталонцы, испытывающие серьёзные финансовые проблемы, активно заняты разгрузкой зарплатной ведомости, чтобы сэкономить средства для продления контракта с нападающим Лионелем Месси. С Фернандесом сине-гранатовые расстались в одностороннем порядке. О расторжении контракта бразилец узнал из письма на электронной почте.



Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на SER Catalunya, 23-летний футболист считает, что руководство «Барселоны» повело себя неподобающим образом. Он готовит иск к клубу с требованием выплатить ему сумму, положенную по контракту, который был рассчитан до лета 2024 года.



Фернандес перешёл в «Барселону» в 2019 году из «Ботафого». В 2020 году уходил на правах аренды в «Вальядолид». В минувшем сезоне хавбек провёл за каталонцев один матч в Лиге чемпионов.

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