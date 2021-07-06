Акинфеев — игрок сезона в ЦСКА по версии болельщиков. Влашич не попал в топ-3
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ЦСКА на своём официальном сайте опубликовал результаты голосования за лучшего футболиста команды в минувшем сезоне.
Первое место занял вратарь Игорь Акинфеев, за которого проголосовали 957 болельщиков (29 процентов). В тройку лучших вошли также нападающий Чидера Эджуке (23 процента) и полузащитник Константин Кучаев (15). Хавбек Никола Влашич оказался лишь на четвёртом месте (14).
ЦСКА по итогам сезона-2020/2021 занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и впервые за долгое время не сумел пробиться в еврокубки. В 30 турах команда набрала 50 очков, одержав 15 побед, потерпев 10 поражений и пять раз сыграв вничью. Выше финишировали «Сочи», «Рубин» (у обеих команд 53 очка), «Локомотив» (56), «Спартак» (57) и «Зенит» (65).
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