«Радость от гола заставила забыть о боли». Бонуччи оправдал комичную симуляцию Иммобиле

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи оправдал комичную симуляцию итальянского нападающего Чиро Иммобиле в матче 1/4 финала Евро-2020 с национальной командой Бельгии (2:1).
«Иногда такое происходит на поле. Чиро ударили, он упал. Радость от взятия ворот в таких матчах настолько сильна, что наш гол заставил его забыть о боли. Мы посмеялись над этим на поле, немного пошутили над Чиро. На этом все закончилось», — цитирует Бонуччи портал Goal.
Напомним, в эпизоде с первым голом, автором которого стал Николо Барелла, Иммобиле упал в штрафной бельгийцев после контакта с футболистом соперника. Он долго лежал на газоне и корчился от боли, но как только мяч оказался в сетке, Чиро вскочил и побежал праздновать гол с партнёрами.
Матч 1/2 финала континентального первенства Италия – Испания пройдёт 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
- 6 июля 2021
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