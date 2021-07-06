Червиченко: Йоахим Лёв – подарок для сборной России, но не совсем уверен, что договорятся

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу кандидатов на пост нового главного тренера сборной России.

«Боаш уже был в нашем футболе, но он не работал со сборными. Опыт работы с клубом и сборной – разные вещи. Не всегда удача с клубом переходит на другую работу.



За Лёва я двумя руками, при нём Германия была топовой и непобедимой, но всему рано или поздно приходит конец. Я думаю, что передержка не всегда полезна, нужно вовремя уходить. Недавно это показал Зидан, уйдя из «Реала». Человек с таким опытом, пониманием и багажом титулов, как Лёв – подарок для нашей сборной. Не совсем уверен, что с ним будет возможность договориться, но для нас это будет опыт лучше, чем с Хиддинком. Всем, кто говорит, что он поедет зарабатывать, скажу, что Йоахим в нашей сборной — это как академика посадить решать задачи для школьников или студентов. Он не растеряет свой академический уровень. Да и вообще, люди, которые не могут попасть по мячу или привозят в каждом моменте, не будут играть при нём. У него свой уровень и настолько большой футбольный авторитет, что он не сможет позволить себе брать в сборную неликвид. Лёв не захочет позориться.



Что касается Петковича, на него всегда смотрят, но потом что-то не срастается. Для меня тема югославов и денег такая, что я всегда жду каких-то манипуляций. Не хочу никого обидеть, но они такие же, как мы: если где-то можно заработать или укусить – не упустят. Практически одинаковая ментальность. Также где-то у Петковича шло хорошо, где-то нет. Мы все сосредоточились на Швейцарии, которая обыграла Францию, но они были стоячими в матче с Италией.



Если говорить в целом, кандидатура иностранца не совсем правильная. До матча с Хорватией осталось меньше двух месяцев. Человек должен приехать, понять, кто и что из себя представляет. По первым неделям РПЛ сложить мнение об игроках, собрать их вместе и проверить сочетания полевых. Также тренер должен понять, кто с кем дружит, а кто кому враг, это тоже важно. Если люди — антагонисты в раздевалке, на поле будет так же. У нас нет такого, что вышли на поле и всё забыли. Может быть, немцы так и делают, но, повторюсь, не наши», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.