Психбольная женщина плеснула кислотой в лицо форварду «Лорьяна». Игрок получил ожоги глаз

Нападающий французского «Лорьяна» Йоан Висса попал в неприятную историю – ему плеснули кислотой в лицо, информирует L’Equipe.
Дело обстояло так: 32-летняя психически нездоровая женщина пробралась в дом Висса и плеснула в лицо футболисту кислотой, после чего скрылась с места преступления. Йоан был незамедлительно доставлен в больницу с ожогами глаз. Спортсмену сделали операцию, которая прошла успешно. Сейчас Висса находится в стабильном состоянии, неизвестны лишь долгосрочные последствия это травмы. Под вопросом также находится его дальнейшая футбольная карьера.
Преступницу задержали только через сутки, за которые она успела напасть ещё на двух людей и облить их той же самой кислотой, что и футболиста. Женщина с психическим расстройством пережила выкидыш, но мужу об этом сказать побоялась. Она нападала на темнокожих людей с целью украсть их ребёнка и выдать его за своего новорожденного.
- 6 июля 2021
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