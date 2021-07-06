Психбольная женщина плеснула кислотой в лицо форварду «Лорьяна». Игрок получил ожоги глаз

Нападающий французского «Лорьяна» Йоан Висса попал в неприятную историю – ему плеснули кислотой в лицо, информирует L’Equipe.

Дело обстояло так: 32-летняя психически нездоровая женщина пробралась в дом Висса и плеснула в лицо футболисту кислотой, после чего скрылась с места преступления. Йоан был незамедлительно доставлен в больницу с ожогами глаз. Спортсмену сделали операцию, которая прошла успешно. Сейчас Висса находится в стабильном состоянии, неизвестны лишь долгосрочные последствия это травмы. Под вопросом также находится его дальнейшая футбольная карьера.

Преступницу задержали только через сутки, за которые она успела напасть ещё на двух людей и облить их той же самой кислотой, что и футболиста. Женщина с психическим расстройством пережила выкидыш, но мужу об этом сказать побоялась. Она нападала на темнокожих людей с целью украсть их ребёнка и выдать его за своего новорожденного.