«Глупость, никчёмная пиар-акция». Экс-президент «Локомотива» — о приглашении Рангника

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию «железнодорожников».
«Приглашение Рангника – глупость несусветная. Все эти специалисты иностранные не помогут нам. Надо просто засучить рукава и заниматься нашим футболом самим. Начиная от президента РФС и заканчивая менеджерами в клубах, хватит дурака валять. Вот пришёл Рангник и что он делать-то будет?! Он языка и культуры не знает. Как он может развивать клуб и игроков, не зная о российском футболе ровным счётом ничего?! Придёт он, в кабинет сядет и всё. Для меня это просто какая-то непонятная пиар-акция, никчёмная. Всё это просто провалится и ничего не будет.
Новости про агентство смотрятся странно, но, мне кажется, что это желание «Локомотива» работать с одним человеком. Упростить через это работу с агентствами и агентами», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 6 июля 2021
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