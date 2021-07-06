«Ахмат» начал вакцинацию футболистов и тренерского штаба

Футболисты и тренерский штаб грозненского «Ахмата» приступили к коллективной вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Коллектив футбольной команды «Ахмат» в полном составе сделал прививки от COVID-19. Вакцинацию команда прошла в последний день первых сборов», — написала пресс-служба «Ахмата» в «Инстаграме».

Напомним, ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как коронавирусные ограничения, введённые с 1 августа, повлияют на команды. Напомним, в южном регионе базируются клубы РПЛ «Краснодар» и «Сочи». Коробка заявил, что командам, приезжающим на матчи с «Сочи» и «Краснодаром», будет необходимо вакцинироваться.

Первым антиковидную вакцинацию в полном составе начал казанский «Рубин».