«Ахмат» начал вакцинацию футболистов и тренерского штаба
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Футболисты и тренерский штаб грозненского «Ахмата» приступили к коллективной вакцинации от коронавирусной инфекции.
«Коллектив футбольной команды «Ахмат» в полном составе сделал прививки от COVID-19. Вакцинацию команда прошла в последний день первых сборов», — написала пресс-служба «Ахмата» в «Инстаграме».
Напомним, ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как коронавирусные ограничения, введённые с 1 августа, повлияют на команды. Напомним, в южном регионе базируются клубы РПЛ «Краснодар» и «Сочи». Коробка заявил, что командам, приезжающим на матчи с «Сочи» и «Краснодаром», будет необходимо вакцинироваться.
Первым антиковидную вакцинацию в полном составе начал казанский «Рубин».
Новость по теме«Рубин» начал вакцинацию футболистов основного состава
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