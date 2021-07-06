«Чайка» решила продолжить выступление, несмотря на перевод из ФНЛ в ПФЛ за договорняки

«Чайка» на своём официальном сайте выступила с заявлением после решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС перевести клуб из ФНЛ в ПФЛ за организацию договорных матчей.



«ФК «Чайка» не согласен с данным решением, однако вынужден принять его как состоявшийся факт. Данное решение, принятое накануне старта нового сезона, стало для нас полной неожиданностью и сильно сказалось на плановой жизнедеятельности нашего молодого, динамично развивающегося клуба, который за небольшой срок проделал огромную работу.



Наш клуб всегда выступал и будет выступать за честный футбол, поэтому мы крайне огорчены тем, что оказались вовлечены в инцидент, в котором имя «Чайки» упоминается наряду с договорными матчами. Перевернув мрачную страницу нашей истории, мы готовы писать новую главу с чистого листа — извлечём урок из сложившейся ситуации и приложим максимум усилий для того, чтобы будущие победы нашего клуба не вызывали сомнений у футбольной общественности.



Спешим сообщить, что, вопреки появившимся слухам, футбольный клуб «Чайка» продолжит выступление в профессиональном футболе и в предстоящем сезоне примет участие во Втором дивизионе ФНЛ. Решение продолжить вкладывать частные средства в российский футбол далось непросто: многолетний труд может быть перечёркнут всего за один день. Тем не менее, мы убеждены, что будущее российского футбола — за частными клубами, за людьми, которые помнят о своей малой родине и готовы вкладывать в неё душу и средства», — говорится в заявлении.