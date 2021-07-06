Тарасова: тяжело поверить, что в России не найдётся тренера не хуже, чем Черчесов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу тренерского вопроса в сборной России по футболу.

«Мне тяжело поверить, что в России не найдётся человека, который был бы не хуже тренером, чем Черчесов. Я не лезу в футбол, я в нём «ни бельмеса». Но не понимаю, как возможно не иметь несколько кандидатур, которые бы возглавили сборную России. На этом уровне — это несложно. Какой может быть уровень, когда мы не можем выйти из группы на Евро-2020? Я жила в доме, где жили Бобров, Башашкин, Федотов — мы все дружили и наблюдали, как тренируются наши отцы.



В любом случае, будут снимать Черчесова или он останется, нужно рядом поставить молодого и способного человека. Не нужно брать иностранного специалиста, потому что это вопрос развития нашего футбола. На мой взгляд, ни один иностранец не будет развивать российский футбол. Нужен хоть и молодой, но отечественный специалист», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.