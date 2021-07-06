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«Зенит» ведёт переговоры по трансферу защитника «Галатасарая»

«Зенит» ведёт переговоры по трансферу защитника «Галатасарая»
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Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в услугах защитника «Галатасарая» Маркана. Сине-бело-голубые уже сделали официальное предложение по 25-летнему бразильцу, информирует Fotomac.

«Зенит» предложил за Маркана € 11 млн. Агент бразильца просит «Галатасарай» отпустить своего подопечного, но клуб пока не идёт навстречу игроку. Накануне стамбульцы отказались продавать футболиста в «Рому» за € 13 млн.

Ранее стало известно, что руководство «Галатасарая», узнав об интересе к бразильцу, продлило с ним контракт, повысив зарплату в полтора раза. Предыдущее соглашение истекало летом 2022 года, а новое рассчитано до 2024-го.

Маркан защищает цвета «Галатасарая» с 2019 года, а до этого выступал в Португалии и на родине, в Бразилии. В минувшем сезоне игрок провёл 37 матчей в турецкой Суперлиге, получил 10 жёлтых и одну красную карточку.

СМИ сообщали, что ряд российских клубов сделал запрос по поводу трансферной стоимости Маркана.

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