«Зенит» ведёт переговоры по трансферу защитника «Галатасарая»

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в услугах защитника «Галатасарая» Маркана. Сине-бело-голубые уже сделали официальное предложение по 25-летнему бразильцу, информирует Fotomac.

«Зенит» предложил за Маркана € 11 млн. Агент бразильца просит «Галатасарай» отпустить своего подопечного, но клуб пока не идёт навстречу игроку. Накануне стамбульцы отказались продавать футболиста в «Рому» за € 13 млн.

Ранее стало известно, что руководство «Галатасарая», узнав об интересе к бразильцу, продлило с ним контракт, повысив зарплату в полтора раза. Предыдущее соглашение истекало летом 2022 года, а новое рассчитано до 2024-го.

Маркан защищает цвета «Галатасарая» с 2019 года, а до этого выступал в Португалии и на родине, в Бразилии. В минувшем сезоне игрок провёл 37 матчей в турецкой Суперлиге, получил 10 жёлтых и одну красную карточку.

СМИ сообщали, что ряд российских клубов сделал запрос по поводу трансферной стоимости Маркана.