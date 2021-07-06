Жоау Мариу, на которого претендовал «Спартак», согласовал контракт с «Бенфикой»

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, известный в России по выступлению за «Локомотив», вероятно, продолжит карьеру в «Бенфике».



Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», 28-летний футболист согласовал контракт с лиссабонским клубом. Договор будет рассчитан до 2026 года, и по его условиям Жоау будет получать € 2 млн за сезон. В настоящее время «Бенфика» ведёт переговоры с «Интером» и пытается договориться о трансфере Мариу за сумму от € 7 млн до € 7,5 млн.



Отмечается, что переход игрока в «Спортинг» сорвался, потому что клуб предложил лишь € 4 млн. Хавбек является воспитанником лиссабонцев и защищал их цвета на старте карьеры, а также выступал за них в прошлом сезоне на правах аренды. Коллектив по итогам кампании стал чемпионом Португалии.