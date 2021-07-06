Гжегож Крыховяк присоединился к «Локомотиву» на сборах в Австрии

Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк прибыл в расположение московской команды на сборах в Бад-Вальтерсдорфе, сообщает пресс-служба «железнодорожников».



Напомним, Крыховяк выступал в составе национальной команды Польши на чемпионате Европы — 2020. Польская сборная заняла последнее место в группе Е и не смогла пробиться в плей-офф турнира. Соперниками сборной Польши по группе были национальные команды Швеции, Испании и Словакии.



Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне польский полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи. С 2008 года Крыховяк вызывается в национальную команду Польши.

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