Маттеус: пасы Крооса на Евро как его причёска — слишком правильные. В игре не было огня

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал выступление полузащитника «Реала» Тони Крооса, объявившего о завершении карьеры в немецкой национальной команде, на Евро-2020.



«Он думает о себе лучше, чем я его оцениваю. В этом нет ничего личного: он многого достиг с «Реалом» и сборной Германии, я поздравляю его. Снимаю шляпу перед его карьерой и общим уровнем игры. Тони — отличный, элегантный футболист. Но на чемпионате Европы его выступление было неутешительным, он не смог стать лидером команды.



Мне не хватало страсти, огня и вертикальных передач. Все касания мяча были бесполезны. На это приятно смотреть, но это неэффективно. Передачи низом и верхом, которые делал Кроос, похожи на его причёску: слишком правильные, идеально чистые. Это отнимает много времени, лишает игру ритма», — приводит слова Маттеуса Spox.

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