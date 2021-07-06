Александр Зинченко пожертвовал призовые за Евро-2020 на лечение детей во Львове

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко отдал свои призовые деньги за участие на Евро-2020 на лечение детей во Львове, сообщает официальный «инстаграм» национальной команды.

Зинченко оплатил приезд из Германии известного пластического хирурга Клауса Экснера. В течение недели специалист будет оперировать детей с врождёнными и послеожоговыми повреждениями.

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 дошла до стадии 1/4 финала, где проиграла национальной команде Англии со счётом 0:4. В полуфинале турнира англичане сыграют с Данией. Матч 1/2 финала континентального первенства Дания — Англия пройдёт 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. В другом полуфинале сыграют сборные Италии и Испании. Матч пройдёт сегодня, 6 июля.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.



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