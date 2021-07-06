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Гризманн и Дембеле принесли извинения за свои высказывания в скандальном видео

Гризманн и Дембеле принесли извинения за свои высказывания в скандальном видео
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Футболисты «Барселоны» Антуан Гризманн и Усман Дембеле извинились за слова, сказанные ими в скандальном ролике. Ранее появилось видео, в котором игроки комментируют, как азиатские мастера ремонтируют телевизор в номере отеля.

«Я всегда выступал против любых видов дискриминации. В последние дни некоторые люди хотели выдать меня за человека, которым я не являюсь. Я решительно отвергаю выдвинутые против меня обвинения и прошу прощения, если оскорбил кого-то из своих японских друзей», — написал Гризманн на своей странице в «Твиттере».

«События, запечатлённые на видео, происходили в Японии. Это могло произойти где угодно, в любой точке мира, и я бы использовал те же выражения. Я не стремился задеть какое-либо сообщество. Я использую такие выражения в обычной жизни, в разговорах с друзьями, независимо от их происхождения. Я понимаю, что видео могло нанести вред этим людям и хотел бы искренне извиниться перед ними», — написал Дембеле на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Усмана Дембеле

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