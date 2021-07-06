«Бавария» включит радужную подсветку на домашнем стадионе
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«Бавария» включит подсветку в цветах радуги для своего домашнего стадиона «Альянц Арена» в субботу, 10 июля, сообщает официальный сайт команды. На сайте говорится, что чемпионы Германии установят всемирный символ терпимости, а также борьбы с гомофобией и дискриминацией всех видов.
«ФК «Бавария» хотел бы ещё раз дать чёткий сигнал, что он выступает за космополитизм и разнообразие. Дискриминация и изоляция не должны иметь места ни в спорте, ни в нашем обществе», — цитирует президента клуба Герберта Хайнера пресс-служба «Баварии».
Ранее стало известно, что мюнхенская «Бавария» не досчитается порядка € 150 млн в связи с последствиями коронавируса, из-за которого было невозможным проведение матчей со зрителями.
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