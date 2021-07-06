УЕФА пригласил Эриксена, его жену и врачей, спасших игроку жизнь, на финал Евро-2020

УЕФА пригласил полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, его супругу и врачей, которые спасли ему жизнь, на финальный матч чемпионата Европы — 2020, сообщает ESPN.



Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа. 29-летний футболист уже выписан из больницы, ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор.



По информации источника, специальные приглашения от УЕФА получили Эриксен, его жена и шестеро врачей. Пока неизвестно, приняли ли они приглашения. Финальный матч Евро-2020 состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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