Кучаев — о поражении в матче с «Копенгагеном»: соперник объективно смотрелся лучше ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнение о поражении в товарищеском матче с «Копенгагеном» (0:1).



«Видно было, что те нагрузки, которые мы получили на сборе, не давали нам играть настолько свежо, как «Копенгаген». Соперник объективно смотрелся лучше, чем мы. Но задача была не показать лучший футбол, а на фоне нагрузок постараться за счёт головы выполнить то, что требуется, перекрывать зоны, начать понимать друг друга — кто куда бежит и как действует.



Я ощущал себя нормально, сыграть больше был готов, но этого не требовалось: у нас много футболистов, все получили более-менее одинаковое время. Никто не планировался на всю игру, тем более я был после травмы. Хотя именно мне довелось сыграть больше всех.



Я должен был действовать справа в нападении. Играю в этом амплуа уже целый сезон, поэтому адаптировался, при этом в атаке мне комфортнее, чем в обороне. Кондиции уже набрал неплохие, как и все ребята, но пока объективно трудно сказать, как ты будешь играть в сезоне, когда появится свежесть. Это даст понять последняя игра на сборах», — приводит слова Кучаева пресс-служба ЦСКА.

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