Черчесов и РФС ещё не обсуждали возможное расторжение контракта

РФС пока не связывался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на предмет расторжения контракта. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

«До сих пор ни Дюков, ни другое руководство РФС не обсуждало с Черчесовым итоги Евро. Тренеру не высказывались ни слова поддержки, ни слова недовольства», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что дело в том, что РФС планирует обсудить расторжение контракта с Черчесовым только после того, как договорится с одним из кандидатов на замену.

Ранее сообщалось, что в список кандидатов на пост главного тренера сборной России входят экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв, португалец Андре Виллаш-Боаш и главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.

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