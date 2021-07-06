Черчесов и РФС ещё не обсуждали возможное расторжение контракта

РФС пока не связывался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на предмет расторжения контракта. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.
«До сих пор ни Дюков, ни другое руководство РФС не обсуждало с Черчесовым итоги Евро. Тренеру не высказывались ни слова поддержки, ни слова недовольства», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что дело в том, что РФС планирует обсудить расторжение контракта с Черчесовым только после того, как договорится с одним из кандидатов на замену.
Ранее сообщалось, что в список кандидатов на пост главного тренера сборной России входят экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв, португалец Андре Виллаш-Боаш и главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске говорим о разгроме Украины, влиянии Манчини и легендарной пресс-конференции полевого командира Черчесова.
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