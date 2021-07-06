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Алекс Крал сделал предложение своей девушке

Алекс Крал сделал предложение своей девушке
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Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал сделал предложение руки и сердца своей девушке Маркете. Игрок получил положительный ответ.

Фото можно посмотреть на странице Алекса Крала в «Инстаграме».

«Спартак» не остался в стороне и поздравил футболиста с помолвкой. «Поздравляем и желаем семейного счастья!» — говорится в в сообщении пресс-службы московского клуба, опубликованном на странице в «Твиттере».

Напомним, Крал перешёл в «Спартака» из пражской «Славии» в 2019 году. В минувшем сезоне чешский футболист принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач. Соглашение Крала со московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Игрок выступал на Евро-2020 в составе сборной Чехии.

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