Алекс Крал сделал предложение своей девушке
Поделиться
Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал сделал предложение руки и сердца своей девушке Маркете. Игрок получил положительный ответ.
Фото можно посмотреть на странице Алекса Крала в «Инстаграме».
«Спартак» не остался в стороне и поздравил футболиста с помолвкой. «Поздравляем и желаем семейного счастья!» — говорится в в сообщении пресс-службы московского клуба, опубликованном на странице в «Твиттере».
Напомним, Крал перешёл в «Спартака» из пражской «Славии» в 2019 году. В минувшем сезоне чешский футболист принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач. Соглашение Крала со московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Игрок выступал на Евро-2020 в составе сборной Чехии.
Новость по темеКрал подвёл итоги выступления сборной Чехии на Евро-2020
Комментарии
- 6 июля 2021
-
20:01
-
19:43
-
19:42
-
19:33
-
19:12
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:44
-
18:41
-
18:34
-
18:33
-
18:30
-
18:15
-
18:09
-
17:57
-
17:48
-
17:36
-
17:29
-
17:27
-
17:20
-
17:17
-
16:58
-
16:49
-
16:48
-
16:43
-
16:37
-
16:30
-
16:10
-
16:09
-
16:02
-
15:55
-
15:54
-
15:29
-
15:09
Партнерский контент