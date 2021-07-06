«Всё болело и онемело». Марио Фернандес рассказал о травме, полученной на Евро-2020

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал о восстановлении после Евро-2020 и о травме, которую получил в матче с Финляндией (1:0).
«У меня было десять дней после Евро, чтобы отдохнуть. Я провёл их с супругой. Так что полностью восстановился и готов. Тяжело ли было уехать от жены? Я пошутил и сказал ей, что буду на сборах более сконцентрирован, чем с ней. Я вернулся из сборной, провёл с ней время и приехал в Австрию. Она понимает, что это моя работа, но хотела бы больше времени проводить вместе.
Что касается состояния после травмы, всё хорошо. Да, я упал с большой высоты, у меня сильно болела спина и шея. Несколько дней всё болело и онемело, но сейчас всё отлично. Нет никаких проблем», — сказал Фернандес в интервью клубной пресс-службе.
- 6 июля 2021
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