Хакими: хочу делать в «ПСЖ» великие дела

Защитник Ашраф Хакими, который подписал контракт с «Пари Сен-Жермен», поделился эмоциями от перехода во французский клуб.
«Я счастлив быть здесь, с нетерпением жду, чтобы начать работу и встретиться с моими товарищами по команде. Я хочу делать здесь великие дела. «ПСЖ» — отличный клуб, который в последние годы доказал это постоянным прогрессом. Со своей стороны, хочется продолжать создавать великие дела, чтобы достичь высочайшего уровня. Здесь это возможно.
Перед переходом я немного поговорил с Почеттино об идеях, о том, чего он от меня ждёт и что он думает обо мне с точки зрения командной игры. Это был очень приятный разговор. Знайте, что я сделаю всё возможное и лучшее от себя для достижения наших целей. Вперёд, Париж», — цитирует Хакими пресс-служба клуба.
- 6 июля 2021
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