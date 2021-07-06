Максим Мухин: был удивлён, что 6-й игровой номер в ЦСКА свободен

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин признался, что был удивлён, узнав, что 6-й игровой номер в московской команде свободен.
«Спрашивали у Березуцкого через пресс-службу, могу ли я взять 6-й номер. Конечно, я знал, что он играл под этим номером. Я был удивлён, что этот номер свободен», — сказал Мухин в интервью клубной пресс-службе.
Ранее стало известно, что Мухин будет выступать с цифрой «6» на спине. Ранее под этим номером в ЦСКА играл защитник Алексей Березуцкий, который на данный момент исполняет обязанности главного тренера команды.
Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией. Позже стало известно о его переходе в московский ЦСКА.
- 6 июля 2021
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