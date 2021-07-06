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Матчи Бундеслиги смогут посещать до 25 тыс. зрителей

Матчи Бундеслиги смогут посещать до 25 тыс. зрителей
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Матчи немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 будут проходить со зрителями, сообщает AFP.

По информации источника, в связи с резким падением уровня заражения коронавирусной инфекцией в Германии, власти разрешили заполнять стадионы на 50%, однако общее количество зрителей не должно превышать 25 тыс. Исключением станет мюнхенская «Бавария», на домашние матчи которой будет допущено не более 20 тыс. зрителей. Это связано с тем, что власти региона разрешили заполнять стадион на 35%. Новые правила будут действовать до 11 сентября.

Напомним, новый сезон в чемпионате Германии начнётся 13 августа. В первом матче сыграют мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Бавария». Мюнхенский клуб является действующим чемпионом страны.

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