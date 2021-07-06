Набиуллин подписал контракт с «Химками»

«Химки» на своей официальной странице в «Твиттере» объявили о подписании контракта с защитником Эльмиром Набиуллиным.

Набиуллин является воспитанником казанского «Рубина». Защитник перешёл в петербургский «Зенит» в феврале 2018 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В июле 2019 года Набиуллин стал футболистом «Сочи».

В минувшем сезоне Эльмир принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги за «Сочи», в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил одну жёлтую карточку. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1 млн.

«Химки» в минувшем сезоне РПЛ заняли восьмое место в турнирной таблице. «Сочи» впервые примет участие в еврокубках. Южане поучаствуют в новом турнире Лиги конференций.