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Набиуллин подписал контракт с «Химками»

Набиуллин подписал контракт с «Химками»
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«Химки» на своей официальной странице в «Твиттере» объявили о подписании контракта с защитником Эльмиром Набиуллиным.

Набиуллин является воспитанником казанского «Рубина». Защитник перешёл в петербургский «Зенит» в феврале 2018 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В июле 2019 года Набиуллин стал футболистом «Сочи».

В минувшем сезоне Эльмир принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги за «Сочи», в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил одну жёлтую карточку. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1 млн.

«Химки» в минувшем сезоне РПЛ заняли восьмое место в турнирной таблице. «Сочи» впервые примет участие в еврокубках. Южане поучаствуют в новом турнире Лиги конференций.

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