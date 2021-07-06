Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА начал переговоры с экс-защитником «Лидса» Алиоским

ЦСКА начал переговоры с экс-защитником «Лидса» Алиоским
Комментарии

Македонский левый защитник Эзджан Алиоский вызвал интерес московского ЦСКА. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

29-летний футболист находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне Алиоский выступал за «Лидс Юнайтед». По информации источника, между игроком и ЦСКА уже начались переговоры, однако в гонку за македонца также вступил «Галатасарай», который сделал предложение лучше москвичей.

Алиоский присоединился к «Лидсу» в 2017 году. В минувшем сезоне АПЛ Эзджан провёл 36 матчей, забил два гола и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 5 млн. До «Лидса» македонский футболист выступал за швейцарские клубы: «Лугано», «Шаффхаузен» и «Янг Бойз».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021