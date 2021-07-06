ЦСКА начал переговоры с экс-защитником «Лидса» Алиоским
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Македонский левый защитник Эзджан Алиоский вызвал интерес московского ЦСКА. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
29-летний футболист находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне Алиоский выступал за «Лидс Юнайтед». По информации источника, между игроком и ЦСКА уже начались переговоры, однако в гонку за македонца также вступил «Галатасарай», который сделал предложение лучше москвичей.
Алиоский присоединился к «Лидсу» в 2017 году. В минувшем сезоне АПЛ Эзджан провёл 36 матчей, забил два гола и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 5 млн. До «Лидса» македонский футболист выступал за швейцарские клубы: «Лугано», «Шаффхаузен» и «Янг Бойз».
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