ЦСКА начал переговоры с экс-защитником «Лидса» Алиоским

Македонский левый защитник Эзджан Алиоский вызвал интерес московского ЦСКА. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

29-летний футболист находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне Алиоский выступал за «Лидс Юнайтед». По информации источника, между игроком и ЦСКА уже начались переговоры, однако в гонку за македонца также вступил «Галатасарай», который сделал предложение лучше москвичей.

Алиоский присоединился к «Лидсу» в 2017 году. В минувшем сезоне АПЛ Эзджан провёл 36 матчей, забил два гола и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 5 млн. До «Лидса» македонский футболист выступал за швейцарские клубы: «Лугано», «Шаффхаузен» и «Янг Бойз».