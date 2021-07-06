Италия — Испания: Кьеза открыл счёт

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Италии встречается с национальной командой Испании. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. К 61-й минуте счёт 1:0 в пользу итальянской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте нападающий сборной Италии Федерико Кьеза открыл счёт.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.