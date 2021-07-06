Тарасов: русские люди для иностранцев перестали быть «врагами», они отзываются хорошо

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался об отношении к русским людям из-за границы.

«В мире больше нет границ. По крайней мере в головах обычных людей. Утром мне сообщили классную новость: у нас на марафоне участвует много людей из разных стран: из Германии, Испании, Канады, Португалии, Украины, Беларуси, Казахстана и почти со всего мира.



Круто, что в капиталистически устроенном Западе люди хотят строить семью по традиционным ценностям. Где мужчины остаются мужчинами, а женщины женщинами. Вообще, я заметил, что русские люди для иностранцев перестали быть «врагами», они отзываются о нас хорошо. Иногда даже лучше, чем мы сами. Это они изменились или мы стали более открыты для мира?



На днях Ален Делон сказал, что его восхищает Путин, а я подумал, про кого из президентов других стран я бы мог сказать то же самое? Ваши варианты?» — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».