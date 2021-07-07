Жоржиньо пробивался в финалы всех турниров, в которых участвовал с 2018 года

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Италии встречалась с национальной командой Испании. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой сборной Италии в серии пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти).



Таким образом, полузащитник сборной Италии Жоржиньо оформил примечательное достижение. Футболист пробивался в финалы всех турниров, в которых участвовал с 2018 года. Жоржиньо попал в финал Лиги чемпионов, Лиги Европы, Кубка Англии, Кубка английской лиги, и теперь сыграет в финале Евро-2020.

Таким образом, сборная Италии вышла в финал Евро-2020, где сыграет с победителем пары Англия — Дания. Англичане с датчанами сыграют сегодня, 7 июля. Финальный матч турнира состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли».