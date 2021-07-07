Манчини рассказал, чем сборная Испании удивила в начале матча с Италией на Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу в полуфинальном матче Евро-2020 со сборной Испании (1:1 – основное время, 4:2 – по пенальти).

«Мы хотели попасть в финал, даже если мало кто верил в это до начала турнира. Поздравляю Испанию, это отличная команда. Пенальти — это лотерея. Бывают игры, когда приходится страдать, но мы заслужили быть здесь. Мы знали, что будет сложно. Это было непросто, и Испания удивила нас с самого начала, решив играть без нападающего. Все хотят победить, но наша команда хотела добиться нечто особенного, и она это сделала. Этот состав — потрясающий», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

В финале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Англия — Дания, которая свой полуфинальный матч турнира проведёт 7 июля. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало – в 22:00 мск.