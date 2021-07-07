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Серхио Бускетс: все сделали из Италии фаворита, но Испания показала, что превосходит её

Серхио Бускетс: все сделали из Италии фаворита, но Испания показала, что превосходит её
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Капитан сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал вылет команды с Евро-2020. В полуфинале турнира испанцы проиграли сборной Италии (1:1 – основное время, 2:4 – по пенальти).

«Тут все сделали из сборной Италии безусловного фаворита, однако мы продемонстрировали, что превосходим её. В нашей команде много молодых футболистов, и этот опыт пойдет ей на пользу — она ещё вернётся. Мы навязали то, что хотели: контроль мяча, его возврат сразу после потерь. В целом в этом матче, я считаю, доминировали мы. Но таков футбол, и все, что нам остаётся, — это поздравить Италию. Есть полтора года до ближайшего чемпионата мира, но мы точно на правильном пути. Это отличная национальная сборная, и единственное, чего не хватило, — это выхода в финал, к чему мы стремились», — приводит слова Бускетса официальный сайт УЕФА.

В финале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Англия — Дания, которая свой полуфинальный матч турнира проведёт 7 июля. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало – 22:00 мск.

Календарь чемпионата Европы по футболу - 2020
Испания вылетела, хотя сломала Италии игру. Это был матч, достойный финала Испания вылетела, хотя сломала Италии игру. Это был матч, достойный финала
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