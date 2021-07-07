«Зенит» опубликовал мем с Орловым после выхода сборной Италии в финал Евро-2020

«Зенит» опубликовал популярный мем с комментатором Геннадием Орловым после выхода национальной команды Италии в финал чемпионата Европы по футболу 2020 года. В полуфинале турнира команда Роберто Манчини обыграла сборную Испании в серии послематчевых пенальти (1:1 – основное время, 4:2 – по пенальти).

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Зенита».

Напомним, Манчини возглавлял «Зенит» с 2017 по 2018 год. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга провёл 45 матчей во всех турнирах, в которых одержал 22 победы, 13 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений.

В финале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Англия — Дания, которая свой полуфинальный матч турнира проведёт 7 июля. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало – 22:00 мск.