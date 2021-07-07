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Итальянские болельщики бурно отпраздновали выход сборной в финал Евро-2020

Итальянские болельщики бурно отпраздновали выход сборной в финал Евро-2020
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Итальянские болельщики бурно отпраздновали выход команды в финал чемпионата Европы по футболу 2020 года. В полуфинале турнира сборная Италии обыграла национальную команду Испании. Матч состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершился победой итальянцев в серии пенальти (1:1 – основное время, 4:2 – по пенальти).

В финале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Англия — Дания, которая свой полуфинальный матч турнира проведёт 7 июля. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало – 22:00 мск.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.

Календарь Евро-2020
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