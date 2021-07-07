Эмоции Спинаццолы после выхода сборной Италии в финал чемпионата Европы. Видео

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола эмоционально отпраздновал победу команды в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года со сборной Испании. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой итальянцев в серии пенальти (1:1 – основное время, 4:2 – по пенальти).

Напомним, на 79-й минуте матча Бельгия — Италия Спинаццола получил серьёзную травму. Игрока унесли с поля на носилках, а на глазах у него были слёзы. Позже стало известно, что у защитника диагностирована травма ахиллова сухожилия.

В финале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Англия — Дания, которая свой полуфинальный матч турнира проведёт 7 июля. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало – 22:00 мск.