Эмоции Спинаццолы после выхода сборной Италии в финал чемпионата Европы. Видео
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Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола эмоционально отпраздновал победу команды в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года со сборной Испании. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой итальянцев в серии пенальти (1:1 – основное время, 4:2 – по пенальти).
Напомним, на 79-й минуте матча Бельгия — Италия Спинаццола получил серьёзную травму. Игрока унесли с поля на носилках, а на глазах у него были слёзы. Позже стало известно, что у защитника диагностирована травма ахиллова сухожилия.
В финале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Англия — Дания, которая свой полуфинальный матч турнира проведёт 7 июля. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало – 22:00 мск.
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