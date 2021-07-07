«Шахтёр» заинтересован в приобретении эквадорского защитника Инкапье

Донецкий «Шахтёр» интересуется 19-летним эквадорским центральным защитником Пьеро Инкапье. Футболист выступает за аргентинский клуб «Тальерес». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

В нынешнем чемпионате Аргентины Инкапье провёл 13 матчей и получил три жёлтые карточки. Контракт защитника с клубом действует до конца декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 5 млн.

Напомним, ранее защитник «Шахтёра» Давид Хочолава перешёл в чемпионат Дании. Футболист подписал контракт с «Копенгагеном». Игрок провёл в составе клуба 83 матча во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами. Он трижды стал чемпионом Украины (2018, 2019, 2020), дважды – обладателем Кубка (2018, 2019) и один раз – Суперкубка (2017). До перехода в «Шахтёр» Хочолавой интересовались российские клубы.