Сестра погибшего игрока Салы пыталась покончить с собой

Сестра погибшего футболиста Эмилиано Салы Ромина попыталась покончить с собой. Как сообщает tn.com.ar, девушка была госпитализирована и в настоящее время находится в критическом состоянии.

По информации источника, что Ромина пыталась покончить с собой, находясь в нетрезвом состоянии. Врачи пытаются спасти ей жизнь.

С момента гибели футболиста прошло два с половиной года. Напомним, игрок завершал свой трансфер из «Нанта» в «Кардифф» за € 15 млн, когда самолёт, на котором он летел в Уэльс, исчез с радаров. В феврале 2019 воздушное судно было обнаружено в проливе Ла-Манш, тело футболиста также было найдено.

После трагедии сестра игрока Ромина долгое время продолжала публиковать сообщения в соцсетях о своем брате, в том числе и на его день рождения.