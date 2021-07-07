Сестра погибшего игрока Салы пыталась покончить с собой

Сестра погибшего футболиста Эмилиано Салы Ромина попыталась покончить с собой. Как сообщает tn.com.ar, девушка была госпитализирована и в настоящее время находится в критическом состоянии.
По информации источника, что Ромина пыталась покончить с собой, находясь в нетрезвом состоянии. Врачи пытаются спасти ей жизнь.
С момента гибели футболиста прошло два с половиной года. Напомним, игрок завершал свой трансфер из «Нанта» в «Кардифф» за € 15 млн, когда самолёт, на котором он летел в Уэльс, исчез с радаров. В феврале 2019 воздушное судно было обнаружено в проливе Ла-Манш, тело футболиста также было найдено.
После трагедии сестра игрока Ромина долгое время продолжала публиковать сообщения в соцсетях о своем брате, в том числе и на его день рождения.
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