Италия пробилась в финал Евро, Аргентина вышла в финал Кубка Америки. Главное к утру

Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Испании и вышла в финал чемпионата Европы – 2020, а команда Аргентины также в серии послематчевых 11-метровых победила Колумбия и пробилась в финал Кубка Америки – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Италии вышла в финал Евро-2020, обыграв Испанию в серии пенальти.

2. Аргентина по пенальти обыграла Колумбию и вышла в финал Кубка Америки.

3. Медведев сенсационно проиграл Хуркачу и не сумел выйти в четвертьфинал Уимблдона.

4. Пике выразил недовольство форматом серии пенальти после вылета сборной Испании с Евро-2020.

5. ЦСКА начал переговоры с экс-защитником «Лидса» Алиоским.

6. «Финикс» обыграл «Милуоки» в первом матче финала НБА благодаря 32 очкам Пола.

7. Сборная Украины по пляжному футболу официально отказалась от выступления на ЧМ в Москве.

8. Веснина и Кудерметова пробились в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде.

9. «ПСЖ» объявил о переходе Ашрафа Хакими из «Интера».

10. Набиуллин подписал контракт с «Химками».