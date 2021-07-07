Италия пробилась в финал Евро, Аргентина вышла в финал Кубка Америки. Главное к утру

Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Испании и вышла в финал чемпионата Европы – 2020, а команда Аргентины также в серии послематчевых 11-метровых победила Колумбия и пробилась в финал Кубка Америки – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Италии вышла в финал Евро-2020, обыграв Испанию в серии пенальти.
2. Аргентина по пенальти обыграла Колумбию и вышла в финал Кубка Америки.
3. Медведев сенсационно проиграл Хуркачу и не сумел выйти в четвертьфинал Уимблдона.
4. Пике выразил недовольство форматом серии пенальти после вылета сборной Испании с Евро-2020.
5. ЦСКА начал переговоры с экс-защитником «Лидса» Алиоским.
6. «Финикс» обыграл «Милуоки» в первом матче финала НБА благодаря 32 очкам Пола.
7. Сборная Украины по пляжному футболу официально отказалась от выступления на ЧМ в Москве.
8. Веснина и Кудерметова пробились в четвертьфинал Уимблдона в парном разряде.
9. «ПСЖ» объявил о переходе Ашрафа Хакими из «Интера».
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