«Базель» может купить форварда «Интера» за € 3 млн

Нападающий итальянского «Интера» Себастьяно Эспозито может перейти в швейцарский чемпионат. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Базель» готов предложить за 19-летнего форварда сумму в € 3 млн. Сообщается, что в ближайшее время представители команд встретятся, чтобы обсудить сделку.

В завершившемся сезоне игрок на правах аренды выступал за «Венецию». В Серии B он провёл 28 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт итальянца с «Интером» действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в € 6 млн.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в скором времени предпримет попытку заполучить защитника «Интера» Далберта. По информации СМИ, армейцы могут сделать нерадзурри первое предложение по 27-летнему бразильскому футболисту уже на этой неделе, «Интер» просит за Далбета € 6-7 млн.