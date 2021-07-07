Англия — Дания: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020
Поделиться
Сегодня, 7 июля, сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру Англия — Дания можно будет на Первом канале.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.
Комментарии
- 7 июля 2021
-
11:07
-
11:01
-
10:34
-
10:25
-
10:21
-
10:02
-
09:57
-
09:54
-
09:45
-
09:28
-
09:00
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
08:17
-
07:51
-
07:27
-
07:11
-
06:32
-
06:21
-
05:36
-
05:24
-
04:55
-
04:42
-
04:18
-
03:58
-
03:44
-
03:16
-
02:59
-
02:32
-
02:15
-
01:58
-
01:34
-
01:21
-
00:59
Партнерский контент